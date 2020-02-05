Для прогулок, отдыха и спорта. 20 парков Подмосковья благоустроят в 2020 году

20 подмосковных парков ждет преображение в 2020 году. Для благоустройства территорий выделили 839 миллионов рублей.

Всего в Подмосковье насчитывается 100 парков. В этом году 20 из них будут благоустроены. Там появятся зоны отдыха, детские площадки и места для занятия спортом. Развлечение по вкусу найдут все — от мала до велика.

В прошлом году в Московской области благоустроили 17 парков, на это ушло 340 миллионов рублей. В 11 из них появились детские игровые площадки. А по программе «Живу спортом» в парках появились площадки для занятия теннисом, шахматами и скейтбордом.

Источник фото: телеканал «360»

Ежегодно в области проводится конкурс «Парки Подмосковья». В 2019 году лучшим стал парк имени Ларисы Лазутиной в Одинцове. Победу в номинации «Лучшая концепция» одержал городской парк Солнечногорска, а премию за проект лучший танцевальной площадки получил Михневский парк в Ступине.

Источник фото: телеканал «360»

По итогам народного голосования определили лучшие места отдыха в номинации «Наш парк». Больше всего голосов получили парк «Дубки» в Озерах, парк имени Калинина в Королеве и парк «Сестрорецкий» в Клину.

В парках Подмосковья проводятся праздники, гуляния и спортивные соревнования. В этом году, например, запланировано более шести тысяч мероприятий.

Еще в 2014 году в Московской области было всего 25 парков. Но теперь их стало 100. Ежегодно областные парки посещают около девяти миллионов человек. При обустройстве новых зон отдыха обязательно советуются с жителями.