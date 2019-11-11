Чистые и безопасные. 20 лифтов заменят в Серпухове до конца года

В Серпухове заменят 20 лифтов в восьми домах до конца этого года. Работы проведут по региональной программе капитального ремонта, сообщили в пресс-службе Министерства ЖКХ Московской области.

Всего с 2014 года в Серпухове заменили 209 лифтов. В программу включают то оборудование, которое работает больше 25 лет. В этом году работы проведет организация ООО «Лифтовой Альянс». Перечень работ согласуют с советами домов.

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«Подрядчик выполняет свою работу качественно, а перечень работ в обязательном порядке согласовывается с советами домов», — отметили в пресс-службе.

Всего в Подмосковье до конца года заменят 400 лифтов в 150 многоквартирных домах. За пять лет в регионе отремонтировали 9,5 тысячи подъемников.