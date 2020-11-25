Более 2 тысяч медиков привлекли для работы в ковидных госпиталях Подмосковья за месяц

В Подмосковье продолжают привлекать медицинских работников в ковидные госпитали. За последний месяц в инфекционные центры пришли работать свыше 2,1 тысячи медиков. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

Министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова отметила, что в регионе продолжают разворачивать дополнительные койки для пациентов с COVID-19. При этом важно привлекать медицинских сотрудников, эта работа тоже активно ведется.

«Только за последнюю неделю в наши инфекционные центры вышли на работу 111 медицинских специалистов, а всего за последний месяц — более 2,1 тысячи медработников. Это врачи, средний и младший медицинский персонал», — уточнила Стригункова.

Медики, которые хотят работать в подмосковных госпиталях, могут отправить резюме на почту mz-hr@mosreg.ru или позвонить по номеру телефона: 8 (495) 990-77-77.