Более 2 тысяч кубометров крупного мусора сдали жители Подмосковья на площадки «Мегабак» с момента открытия

Жители Подмосковья сдали более двух тысяч кубометров крупногабаритного мусора на площадки «Мегабак» с 1 августа. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства ЖКХ Московской области.

1 сентября по поручению Андрея Воробьева в Подмосковье стартовал второй этап проекта «Мегабак». В регионе появилось еще больше площадок для сбора крупногабаритных отходов. И за это время жители сдали 2080 кубических метров крупного мусора на переработку.

«Больше всего за прошедший период работы площадок „Мегабак“ жители привезли старую мебель, древесину и оконные рамы — почти 1,5 тысячи кубических метров, также сдали почти 300 кубических метров автомобильных шин и более 100 кубических метров электронной и бытовой техники», — уточнил Антон Велиховский, министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.

Он добавил, что площадки «Мегабак» продолжат открывать в каждом округе Подмосковья, потому что на это есть запрос от жителей.

Главная задача площадок «Мегабак» — избавить от навалов крупногабаритного мусора, мебели и техники общедомовые контейнерные площадки.

Всего в регионе работает 17 площадок для сдачи крупного мусора. Адреса можно найти на интерактивной карте на сайтах мегабак.рф, Министерства ЖКХ Подмосковья и на порталах региональных операторов.

Площадки «Мегабак» работают шесть дней в неделю с 9 до 18, понедельник — выходной.

Площадки для раздельного сбора отходов «Мегабак» предназначены для сортировки мусора и его вторичной переработки. Жители города могут оставить в специальных контейнерах старую бытовую технику, мебель, спил растений, пластик, бумагу, картон, стекло, батарейки.