Жители Подмосковья получат 2 сосудистых и 4 онкологических центра в 2020 году

В 2020 году в Подмосковье откроются новые медицинские центры, которые будут специализироваться на сердечно-сосудистых и онкологических заболеваниях. Кроме того, в регионе полноценно заработает служба неотложной помощи при поликлиниках. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев во время своего обращения к жителям.

Глава региона подчеркнул, что сейчас главную угрозу здоровью человека представляют болезни сердца и онкология. Самый опасный возраст — от 40 до 60 лет. Чтобы вылечиться, нужно не только заметить симптомы на ранней стадии, но и получить качественную, современную медицинскую помощь.

«В 2020 году мы запустим еще два новых сосудистых центра: в Орехово-Зуеве и Одинцове. А также откроем кабинеты за сопровождением пациентов с хроническими болезнями сердца на местах. Это особая группа риска и мы хотим, чтобы на каждой территории был врач, который следил и помогал тем, кто страдает этим недугом», — сказал Воробьев.

Кроме того, в 2020 году начнут работать четыре центра амбулаторной онкологической помощи: в Красногорске, Подольске, Коломне и Химках. В прошлом году еще один открылся в Клину. Теперь пациенты смогут провести все исследования и получить консультации специалистов в одном месте.

Губернатор Подмосковья подчеркнул, что за 2020 год в регионе нужно наладить работу скорой помощи. Главная задача — разграничить бригады скорой и неотложки. Первые должны реагировать только на экстренные вызовы при угрозе жизни пациента — врачи приедут к нему в течение 20 минут. Их можно отслеживать с помощью специального мобильного приложения.

На все остальные вызовы реагирует неотложка. Она будет работать отдельно от скорой помощи, которая приезжает к людям в экстренных ситуациях.

«Неотложная помощь прибывает в течение двух часов. И наша задача в 119 отделениях Московской области создать отдельную неотложную помощь, которая будет приезжать по гораздо менее серьезным заболеваниям», — заключил Воробьев.