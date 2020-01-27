Современное медоборудование и квартира для фельдшера. 2 новых ФАПа открылись в Егорьевске

Жителям деревень Подрядниково, Челохово и ближайших к ним населенных пунктов теперь не нужно ехать в город за первичной медицинской помощью — рядом с домом у них открылись два современных фельдшерско-акушерских пункта. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Егорьевск.

Строительство ФАПа в Подрядникове длилось менее полугода. Жители и не думали, что уже в начале 2020 года на прием будут приходить в новый фельдшерско-акушерский пункт. До этого пациентов принимали в старом здании, где протекал потолок, не было канализации, санузла, горячей воды, а отопление не всегда соответствовало нормам.

Подрядниковский ФАП будет обслуживать пять деревень: само Подрядниково, Астанино, Песье, Демидово и Иншаково. Всего там проживают 160 человек, из них 27 — это дети.

Заведующая ФАПом в Подрядникове Елена Куркова уточнила, что на прием ежедневно обращается до 15 человек, приходят с разными проблемами, не только терапевтическими. ФАП работает шесть дней в неделю, медики также выезжают на дом. «Конечно, прежде работать было некомфортно, не хватало помещений, оборудования. Котельная работала на угле», — напомнила Елена Куркова.

Здание старого ФАПа

Новый фельшерско-акушерский пункт оснащен необходимым медицинским оборудованием, в нем есть все, чтобы провести диагностику, оказать первую медицинскую помощь. В случае необходимости фельдшер сможет даже принять экстренные роды, в помещении есть стол с подогревом для новорожденного.

В распоряжении медперсонала ФАПа имеется современная техника и аппаратура: компьютер, аппарат искусственной вентиляции легких, электростимулятор, электрокардиограф. Сами помещения теплые и светлые. Кроме того, в модуле ФАПа имеется жилая часть — для размещения фельдшера и его семьи, это трехкомнатная квартира с мебелью.

Староста деревни Лидия Фролова живет в Подрядникове более 30 лет, и довольно часто обращается к медикам. Новое здание ей и ее односельчанам очень понравилось, так как там созданы все условия для медработников и пациентов: «В старом здании было всего три кабинета. Тут гораздо просторней и есть, помимо приемной, дневной стационар, большая процедурная. Здесь даже предусмотрели туалет для инвалидов».

Новый ФАП

Еще один фельдшерско-акушерский пункт открыли в егорьевской деревне Челохово.

«Изменения в здравоохранении происходят не только в городах, много внимания уделяется жителям сельской местности. С открытием современных ФАПов жители могут обследоваться, получать качественную медицинскую помощь, не выезжая в город», — сделал особый акцент гглава городского округа Егорьевск Александр Гречищев и добавил, что впереди большая работа, так как в муниципалитете предстоит построить еще пять таких современных медицинских пунктов.

Теперь в городском округе Егорьевск работает 15 ФАПов. Их открытие сделало первичную медицинскую помощь более доступной для жителей удаленных сел и деревень. Получить консультацию медицинского специалиста, сдать кровь на анализ, измерить давление они смогут рядом с домом. При необходимости фельдшер направит пациента на дополнительное обследование.

Источник фото: администрация городского округа Егорьевск

Министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова подчеркнула, что регион взял курс на проактивный ФАП, и эту программу запустил губернатор Подмосковья.

«В соответствии с новым форматом работы медперсонал, фельдшеры должны активнее работать с людьми, различными целевыми группами, проявлять инициативу, проводить подворовые обходы, приглашать жителей на диспансеризацию, обследования. Переформатирование работы ФАПов будет приоритетной задачей на этот год», — сказала Светлана Стригункова.

Оба ФАПа — и в деревне Подрядниково, и в Челохове — построены по губернаторской программе в рамках национального проекта «Здравоохранение».