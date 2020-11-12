Более 2 млн квадратных метров жилья построят в Подмосковье для обманутых дольщиков до конца 2023 года

В Подмосковье продолжают восстанавливать права обманутых дольщиков. До конца 2023 года в регионе для них планируют построить более двух миллионов квадратных метров жилья. Об этом рассказали в пресс-службе Фонда защиты прав дольщиков Московской области.

До конца 2023 года жилье для дольщиков построят в 38 округах Подмосковья. Отслеживать ход работ можно на портале регионального Фонда защиты прав дольщиков.

На сайте доступна программа 2020–2021 годов по решению проблем дольщиков. В нее входят 98 многоквартирных домов.

Для того чтобы запустить механизм разрешения проблем долевых собственников, необходимо признать застройщика банкротом. Многие из них уже получили этот статус, по остальным идут судебные дела.

«На портале фонда Московской области дольщики смогут найти свой ЖК или дом, ознакомиться с механизмом нашей работы по проблемным объектам. Также на сайте размещена информация по планируемым датам проведения наблюдательного совета федерального Фонда защиты прав дольщиков, где комиссия принимает решение о завершении строительства или выплате денежных компенсаций», — отметил директор Фонда защиты прав дольщиков региона Виталий Донченко.

В течение трех лет обманутые дольщики получат ключи от своих квартир или денежные компенсации, на которые они смогут купить новое жилье.