Электросети еще в 200 СНТ Подмосковья взяли на контроль и круглосуточное обслуживание | 360°

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Электросети еще в 200 СНТ Подмосковья взяли на контроль и круглосуточное обслуживание

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Компания «Мособлэнерго» приняла на баланс электросети еще 201 СНТ в Подмосковье. Под управление энергетиков перешли 545 километров линий электропередачи и 165 трансформаторных подстанций.

«Передача электросетевого хозяйства СНТ в собственность территориальных сетевых организаций позволяет специалистам вести круглосуточное обслуживание объектов и предусмотреть мероприятия по ремонту электрических сетей СНТ», — сказал министр энергетики Московской области Александр Самарин.

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По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева «Мособлэнерго» продолжает работу по принятию на баланс электросетей садовых товариществ, расположенных в зонах обслуживания компании.

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По данным на 1 августа текущего года сетевыми компаниями принято в эксплуатацию 10 199 электросетевых объектов. Итоги программы будут подведены в 2023 году

Электричество

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