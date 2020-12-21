facebook_pixel
    21 декабря 2020, 10:18

    Более 190 тысяч жителей Подмосковья посетили ярмарки «Ценопад» с начала года

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Подмосковные ярмарки «Ценопад» посетили более 190 тысяч жителей с начала года. Из-за пандемии их стало меньше, но точки работали с соблюдением санитарных норм.
    Более 190 тысяч жителей Подмосковья посетили ярмарки «Ценопад» с начала года

    Это подчеркнул исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский. Эти ярмарки открывают во всех округах.

    В условиях коронавируса количество ярмарок сократилось, но посетителей не убавилось

    Сергей Воскресенский.

    По его словам, цены здесь меньше, чем в магазинах, а качество продуктов высокое. С начала года на ярмарках продали 45 тонн овощей и фруктов, четыре тонны меда, 15 тонн рыбы и мяса.

    «Проведение ярмарок выгодно и покупателю, и производителю, так как там большая проходимость», — сказал Воскресенский.

    Традиционно все площадки «Ценопад» объединяют большие и малые фермерские хозяйства, известные компании и крупных поставщиков. Жители могут купить самые свежие продукты и товары для дома.

    Ранее стало известно, что с начала этого года аграриям региона выделили 5,9 миллиарда рублей на развитие отрасли.