Более 190 тысяч жителей Подмосковья посетили ярмарки «Ценопад» с начала года

Это подчеркнул исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский. Эти ярмарки открывают во всех округах.

В условиях коронавируса количество ярмарок сократилось, но посетителей не убавилось Сергей Воскресенский.

По его словам, цены здесь меньше, чем в магазинах, а качество продуктов высокое. С начала года на ярмарках продали 45 тонн овощей и фруктов, четыре тонны меда, 15 тонн рыбы и мяса.

«Проведение ярмарок выгодно и покупателю, и производителю, так как там большая проходимость», — сказал Воскресенский.

Традиционно все площадки «Ценопад» объединяют большие и малые фермерские хозяйства, известные компании и крупных поставщиков. Жители могут купить самые свежие продукты и товары для дома.

Ранее стало известно, что с начала этого года аграриям региона выделили 5,9 миллиарда рублей на развитие отрасли.