19 выпускников в Пушкинском округе сдали ЕГЭ на 100 баллов в этом году

В этом году в Пушкинском округе 19 выпускников сдали ЕГЭ на максимальный балл. Они получили благодарственные письма, подарки от главы округа и рассказали, как сдать экзамен на все 100.

Источник фото: телеканал «360»

«Я готовилась в течение всего учебного года. Прилагала множество усилий для того, чтобы достигнуть такого высокого результата», — поделилась выпускница Валерия Сеничева.

Источник фото: телеканал «360»

Глава Пушкинского округа Максим Красноцветов поздравил ребят, вручил им благодарственные письма и подарки.

Источник фото: телеканал «360»

«Мы сегодня отметили лучших, поздравили ребят и педагогов. Не сказать, что это колоссальная цифра — 19 человек. Тем не менее, это больше, чем в прошлом году. Поэтому мы идем на увеличение, всех поздравляем с этим», — сказал глава Пушкинского округа Максим Красноцветов.

Источник фото: телеканал «360»

После торжественной церемонии награждения выпускники пообщались с главой округа и рассказали, куда собираются поступать.