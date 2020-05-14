Более 180 дольщиков ЖК «Афродита» в Мытищах получат ключи от квартир в этом году. Дом уже достроили

В Мытищах закончилось строительство дома в жилом комплексе «Афродита». Более 180 дольщиков получат ключи от своих квартир во второй половине 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Министерство жилищной политики региона выдало разрешение на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома №6 в жилом комплексе «Афродита» в городском округе Мытищи.

«Первоначальный срок ввода объекта в эксплуатацию был запланирован на сентябрь 2019 года, но не был соблюден из-за медленного темпа строительства по причине недостаточного финансирования застройщиком. На данный момент дом № 6 ЖК „Афродита“ в Мытищах введен в эксплуатацию, обеспечены права 181 гражданина», − рассказа министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова.

Застройщиком выступило ООО «Инженер-инвест». Строительство велось с начала 2017 года. В жилом доме 17 этажей и 256 квартир.