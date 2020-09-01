В школу по новым правилам. 1800 ребят из Шатуры сели за парты 1 сентября
В городском округе Рошаль впервые школьный порог сегодня переступили 180 ребят. А всего в округе 1800 школьников. С напутственными словами перед первоклассниками выступили ученики 11-х классов. Малышам вручили подарки, прозвенел первый в их жизни звонок.
Глава городского округа Шатура поздравил школьников с 1 сентября. Насколько этот день волнителен для ребят, Алексей Артюхин знает не понаслышке — в его семье воспитываются пять детей и двое внуков. Один из них, Арсений, в этом году пошел в первый класс. Сегодня главная задача взрослых — сделать путь к знаниям безопасным.
«Несмотря на то, что в таких тяжелых условиях мы открываем этот учебный год, удалось собрать самых важных людей: выпускников, первоклассников, учителей. Мы должны думать о безопасности, чтобы наши детишки остались здоровы», — отметил Алексей Артюхин, глава городского округа Шатура.
Использовать санитайзеры и измерять температуру на входе в школу — все это теперь привычные будни. Маски носить ученикам и педагогам не надо. Средства защиты обязательны для уборщиков и сотрудников столовой. Переходить из класса в класс школьники тоже не будут — все уроки пройдут в одном помещении. Первый в этом учебном году урок «Помнить — значит знать» был посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.