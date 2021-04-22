Более 180 камер установят на контейнерных площадках Подмосковья к лету

До 1 июня в Московской области установят свыше 180 камер видеонаблюдения на контейнерных площадках. Работы проводят в рамках реализации президентского проекта «Экология». Об этом рассказали в пресс-службе Министерства ЖКХ Подмосковья.

Камеры установят, чтобы контролировать работу региональных операторов и оперативно реагировать на скопление отходов на контейнерных площадках. До 1 июня установят 185 камер, всего до конца года планируют установить почти 500 камер.

«Проблема с быстрым накоплением отходов особенно актуальна в теплое время года, когда открыт дачный сезон. Установка камер — превентивная мера, чтобы избежать возникновения навалов и сделать жизнь местных жителей комфортнее», — пояснил Антон Велиховский, министр ЖКХ Московской области.

Сначала камеры появятся на тех площадках, которые уже попали в поле зрения Министерства ЖКХ из-за несвоевременного вывоза отходов или ненадлежащего содержания.

Следить за видео будут регулярно через ЦУР. Специалисты будут напрямую работать с региональными операторами и округами.

Работу осуществляют в рамках создания комплексной системы по обращению отходов. Она направлена на увеличение доли перерабатываемых отходов, что является одной из основных целей национального проекта «Экология».