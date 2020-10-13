Более 1,8 тысячи жителей Подмосковья расселят из аварийного жилья до конца года

В Подмосковье с начала года из аварийного жилья расселили 15,6 тысячи человек. До конца года в новые квартиры переедут еще свыше 1,8 тысячи жителей региона. Об этом рассказали в пресс-службе Московской областной думы.

1815 человек переселят из аварийного жилья в Подмосковье до конца года. Для этого выделено 1,5 миллиарда рублей. Вопросы переселения жителей региона обсудили на заседании Комитета Мособлдумы по вопросам строительства, архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики.

Сейчас в Московской области расселяют собственников жилья, которое признали аварийным до 2017 года. Об этом рассказал начальник управления программ ликвидации аварийного жилья Министерства строительного комплекса Подмосковья Константин Лапин.

Всего до 2025 года расселят 371 тысячу квадратных метров аварийного жилья. Для реализации программы выделено 15,8 миллиарда рублей. в программе участвуют 46 муниципалитетов.

В этом году уже удалось переселить 985 человек, которые проживали на 15,6 тысячи квадратных километрах аварийного жилья.

Лапин уточнил, что часть домов уже ввели в эксплуатацию, а часть ожидает разрешения на ввод.