14 декабря 2023, 12:22
Около 18 тысяч юных жителей Подмосковья прошли профориентацию
Около 18 тысяч жителей Подмосковья прошли профориентацию. Сделать это можно с мобильного телефона по ссылке.
Как рассказали в Минсоцразвития Подмосковья, профориентация позволяет быстро проанализировать особенности человека, его тип личности, темперамент и интересы, чтобы дать ему рекомендации по выбору сферы деятельности.
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«Порядка 18 тысяч юных жителей нашего Подмосковья прошли профессиональную ориентацию. Это очень удобно и доступно! Ее можно пройти даже с мобильного устройства», — сказала глава ведомства Людмила Болатаева.
В министерстве напомнили, что найти подходящую вакансию можно на портале «Работа в России».
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Дети
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