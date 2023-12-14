Подмосковье 14 декабря 2023, 12:22 Около 18 тысяч юных жителей Подмосковья прошли профориентацию Unsplash

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Около 18 тысяч жителей Подмосковья прошли профориентацию. Сделать это можно с мобильного телефона по ссылке.

Как рассказали в Минсоцразвития Подмосковья, профориентация позволяет быстро проанализировать особенности человека, его тип личности, темперамент и интересы, чтобы дать ему рекомендации по выбору сферы деятельности.

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«Порядка 18 тысяч юных жителей нашего Подмосковья прошли профессиональную ориентацию. Это очень удобно и доступно! Ее можно пройти даже с мобильного устройства», — сказала глава ведомства Людмила Болатаева.

В министерстве напомнили, что найти подходящую вакансию можно на портале «Работа в России».

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