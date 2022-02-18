170 воспитанников учреждений соцзащиты Подмосковья приняли участие в лыжной гонке Ларисы Лазутиной

Спартакиада для детей из учреждений соцзащиты Московской области прошла в Одинцовском округе. Лыжная гонка Ларисы Лазутиной традиционно проходит в феврале.

Источник фото: телеканал «360»

Никаких специальных отборов на эти соревнования не проводили. Поучаствовать мог любой желающий, даже если никогда раньше не стоял на лыжах. Поддержать ребят приехала замминистра соцразвития области.

«Нас стало больше. Если год назад собиралось 80-90 ребят, то сегодня нас 170. Ребята занимаются и любят спорт», — сказала заместитель министра социального развития Московской области Вера Марченко.

Источник фото: телеканал «360»

В этом году на лыжню зарегистрировалось 39 учреждений. Все пришедшие к финишу получили специальные призы, а победителям как в командном, так и в личном зачетах вручили медали, статуэтки и сладкие подарки.

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