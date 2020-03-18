Записать ребенка в школу и оформить пособие. Почти 170 услуг стали доступны онлайн в Подмосковье

Жители Подмосковья могут получить 169 услуг в электронном виде на региональном портале госуслуг. В 2020 году их количество вырастет. Об этом рассказала Надежда Куртяник, начальник Управления развития электронного правительства Министерства государственного управления, связи и информационных технологий Московской области.

Среди услуг, предоставляемых в электронном виде, 37 требуют однократного визита в МФЦ за результатом; 19 — требуют визита в МФЦ для подачи оригиналов документов, результат же можно получить в электронном виде; 113 услуг предоставляются в электронном виде полностью.

С начала года в регионе появились новые услуги, которые можно получить онлайн.

Среди них: монетизация молочной кухни, сервис предоставления сведений о пересечении границ земель лесного фонда с другими участками, сервис получения выписки из государственного лесного реестра.

Самыми популярными услугами стали: монетизация молочной кухни; оформление социальной карты; запись ребенка в первый класс; запись в кружки и секции; предоставление субсидий на оплату ЖКУ; оформление пособия для малообеспеченных семей; компенсация расходов на оплату ЖКУ; признание граждан нуждающимися в социальном обслуживании; прикрепление граждан к медицинской организации; выдача карт «Стрелка».

В этом году на региональном портале госуслуг появятся новые услуги, которые можно будет получить в электронном виде.

Так, онлайн можно будет получить сведения, необходимые для обязательного проведения инженерно-экологических изысканий; проверить принадлежность дорог, граничащих с земельным участком для выдачи согласия на технические условия; получить соглашение о перераспределении земельного участка с присвоенным адресом вновь образованного участка.