  • Порядка 170 аппаратов УЗИ появилось в больницах Подмосковья в этом году

    15 ноября 2019, 11:26

    Алена Собкалова, Андрей Зуев

    В медучреждения Подмосковья с начала 2019 года поступило 168 аппаратов УЗИ. Среди них стационарная и передвижная техника.
    Порядка 170 аппаратов УЗИ появилось в больницах Подмосковья в этом году | Изображение 1
    Источник фото: пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области

    Как сказала исполняющий обязанности министра здравоохранения Московской области Екатерина Огнева, точная диагностика очень важна для правильного диагноза и назначения лечения. Именно поэтому оснащение больниц и поликлиник области аппаратами УЗИ крайне необходимо.

    «Только за последний месяц мы оснастили подмосковные медицинские организации 18 аппаратами УЗИ. Это позволит сделать ультразвуковые исследования более доступными и качественными», — отметила Екатерина Огнева.

    Порядка 170 аппаратов УЗИ появилось в больницах Подмосковья в этом году | Изображение 2
    Источник фото:пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области

    Все закупленное оборудование обладает отличными техническими характеристиками и обеспечивает высокое качество изображения. Это позволяет врачам проводить диагностику на высоком уровне.