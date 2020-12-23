Порядка 17 тысяч камер системы «Безопасный регион» установили в Подмосковье в этом году

С начала года в Подмосковье установили 17 тысяч камер системы «Безопасный регион». Теперь в Московской области за безопасностью следят более 57 тысяч камер. Об этом рассказали в пресс-службе главного управления региональной безопасности Московской области.

Камеры устанавливают на социальных и коммерческих объектах, объектах транспортной инфраструктуры, в парках, скверах, на крупных дорогах, перекрестках, пешеходных переходах, во дворах.

Жители региона, которые стали потерпевшими или свидетелями преступления, могут узнать, есть ли камеры в этом месте. Также они могут попросить о продлении хранения записи. Об этом рассказал заместитель председателя правительства Московской области — руководитель главного управления региональной безопасности региона Роман Каратаев.

С записью в дальнейшем можно обратиться в полицию для приобщения ее к материалам дела. Получить всю информацию о видеокамерах и записях можно по номеру телефона: 8 (498) 602-00-01.

Сейчас к системе «Безопасный регион» подключено порядка 13 тысяч камер, которые установлены на подъездах многоквартирных домов, и еще две тысячи видеокамер на въездах в города и выездах из них. Устройства могут распознавать номера автомобилей.