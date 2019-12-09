Арт-объекты и велодорожки. 17 парков благоустроили в Подмосковье за год

Сегодня на территории Московской области располагается 100 парков культуры и отдыха. С 2014 года их число увеличилось в четыре раза (в 2014-м было 25 парков). Ежегодно в регионе создают новые парки культуры и отдыха и благоустраивают существующие. Об этом сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

«В этом году в Подмосковье в рамках программы „Формирование современной комфортной городской среды“ благоустроено 17 парков культуры и отдыха», — сказал Михаил Хайкин, министр благоустройства Московской области.

В парке Скитские Пруды в Сергиево-Посадском городском округе обустроена новая входная группа, появились новые дорожки, дополнительное уличное освещение темных местах, установили новую сцену для проведения мероприятий. Также в парке теперь можно играть в волейбол — для него обустроили площадку, установили модуль для проведения мастер-классов и модуль охраны, а также появилась навигация.

В Балашихе в этом году создали два новых парка: на улице Заречная и Никольско-Архангельский. В парке «Заречная» проведены основные косметические работы, связанные с заменой малых архитектурных форм, установлены две входные группы, туалетные кабины, обустроена дорожно-тропиночная сеть. Также установлена большая детская игровая площадка со спортивными элементами по губернаторской программе.

В парке «Никольско-Архангельский» обновили входную группу, создали удобную дорожно-тропиночную сеть, установили фонари, систему навигации и арт-объекты. Также провели благоустройство территории вокруг пруда с остановкой пирса.

В парке Фабричный пруд городского округа Реутов появились лодочная станция, площадка для игры в настольный теннис, а также была расширена зона воркаута.

Источник фото: телеканал «360»

В Высоковском парке городского округа Клин обустроили пляжную зону с шезлонгами, кабинками для переодевания и теневыми навесами, и молодежную с танцплощадкой.

«Парк „Серебряный“ в Серебряных Прудах был создан по поручению губернатора на пустом месте, можно сказать, в чистом поле. В 2017 году здесь сделали пляж, установили детскую игровую площадку, сцену, сделали освещение и тропиночную сеть. В этом году парке выполнены работы по устройству велодорожки, системы оповещения, видеонаблюдения и освещения», — сказал министр благоустройства Михаил Хайкин.

Кроме того, экологическая тропа и пешеходная дорожка вдоль озера появились в поселке Запрудня Талдомского городского округа в рамках третьей очереди создания парка культуры и отдыха «Солнечный берег». Здесь также обустроена входная группа, установлены малые архитектурные формы, камеры видеонаблюдения, опоры освещения, появилась площадка для выгула собак.

Источник фото: пресс-служба Министерства благоустройства Московской области

В Городском парке Каширы заменена старая входная группа и установлена еще одна со стороны улицы Гвардейская, появились площадка для выгула собак, универсальная площадка (для тенниса, футбола и хоккея зимой), отремонтирован мост через овраг и установлено дополнительное освещение.

Новые пешеходные дорожки и площадки, уличное освещение, малые архитектурные формы появились в парке «Косино» Королева. Здесь также обустроена дренажная система и выполнено озеленение.

В парке Октябрь городского округа Одинцово появились новая велодорожка, уличное освещение, а также установили ограждение.

На территории парка Мечта городского округа Наро-Фоминск в рамках благоустройства появилась дополнительная площадка для спорта с тренажерами, расширена зона скейт-парка с организацией роллердрома. Также появилась танцевальная площадка, центральная часть композиции которой, представляет собой лавку вокруг существующих насаждений. Также в рамках благоустройства по государственной программе «Формирование современной комфортной городской среды» здесь были добавлены новые пешие маршруты — дощатые дорожки протянулись вглубь парка.