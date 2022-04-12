Летом в Подмосковье начнут строительство еще 17 школ

Московская область не снижает темпы строительства, сейчас в регионе возводят более 70 школ. В начале лета планируется заложить строительство новых образовательных учреждений, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«На данный момент мы строим 73 школы — это приятная цифра. Не останавливаемся. И 1 июня планируем заложить еще 17 школ», — сообщил глава региона на заседании областного правительства.

Он обратил внимание, что в Подмосковье возводят и новые медицинские объекты. В частности, в апреле следующего года откроется большая поликлиника в селе Ромашково Одинцовского округа. Ее строят на месте старой амбулатории — зданию было 135 лет, поэтому его решили снести. В селе живет пять тысяч человек, а с приходом дачного сезона — 15 тысяч. Еще в планах построить ЖК на 12 тысяч человек. Поэтому вопрос медпомощи очень актуален.

«И здесь мы очень надеемся, что все наши строители ритмично, умело, круглосуточно будут строить те объекты, которых очень ждут. Сегодня мы были в поликлинике. Важно все делать в комплексе: и благоустройство прилегающей территории, и вода должны быть готовы тоже через год», — сказал он.