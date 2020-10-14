Более 1,7 млн тонн отходов отправили в Подмосковье на вторичную переработку

С прошлого года в Подмосковье отправили 1,7 миллиона тонн отходов на вторичную переработку. Об этом рассказал заместитель председателя правительства региона Евгений Хромушин.

Зампред отметил, что главная задача новой индустрии по обращению с отходами в Московской области — максимально снизить ущерб людям и природе региона и уменьшить количество бытовых отходов, которые отправляются на захоронение в землю. По его словам, эта проблема решается кардинально.

«С введением в эксплуатацию новых современных КПО в подмосковную землю уже не попало 1,7 миллиона тонн бытовых отходов. Все они были направлены на вторичную переработку, а с появлением у нас заводов по термической утилизации отходов у Подмосковья в ближайшие несколько лет появится реальная возможность сократить объем захоронений до 5%, а это значит, что в землю отходы попадать практически не будут», — пояснил Хромушин.

Подмосковье принимает более 7,5 миллиона тонн отходов в год. Сегодня отходы в регионе перерабатывают восемь новых комплексов. Они расположены в Зарайске, Серебряных Прудах, Рошале, Коломне, Егорьевске, Клину, Сергиевом Посаде и Кашире.

Вскоре в Подмосковье построят еще 10 таких предприятий. Всего в регионе будет работать 18 КПО общей производительностью 8,2 миллиона тонн в год.

«Наибольший объем КПО отсортировали органические отходы — почти 0,7 миллиона тонн. Теперь они переработаны в агрокомпост и производственный грунт, а раньше доставляли всем беспокойство, гнили и создавали неприятный запах. Теперь же приносят пользу — применяются в сельском хозяйстве и промышленности», — уточнил Евгений Хромушин.