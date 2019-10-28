По программе капительного ремонта многоквартирных домов до конца 2019 года в городском округе Дзержинский заменят 17 лифтов. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Начальник отдела ЖКХ и работы с управляющими компаниями администрации Дзержинского Оксана Пидгирская уточнила, старые грузопассажирские лифты уже заменены по адресам: улица Шама, дом № 10 и Томилинская, дом № 14. Там уже ведутся пусконаладочные работы.

«После их запуска в этих дома будут менять и пассажирские кабины вместе с соответствующим оборудованием», — добавила Оксана Пидгирская. Кроме этого, в работе находятся три лифта в трех подъездах дома №17 по улице Лесной.

Екатерина Шатова, проживающая на улице Шама, рассказала, что дому № 10, где она живет, уже 27 лет, и старые лифты очень часто выходили из строя. «Учитывая, что дом насчитывает 16 этажей, а проживают по большей части пожилые люди — это доставляло большие неудобства. Наконец-то нам поставили современные лифты. Надеюсь, они прослужат долго», — поделилась Екатерина Шатова.

С 22 октября в Дзержинском приступили к замене еще 10 лифтов в трех одноподъездных домах — № 15 и № 16 по улице Лермонтова и доме № 2 по улице Ленина, там будет заменено по одному лифту. Еще одна замена запланирована в четвертом подъезде дома № 10 по улице Спортивная. Все шесть лифтов заменят в доме № 15 по улице Лесная.

Завершить работы по замене оборудования должны до начала 2020 года. Выполняет их инженерно–строительная компании ООО «СтарТЕН» из Балашихи.

Оксана Пидгирская уточнила, что этот подрядчик для Дзержинского — не новый: «Они уже устанавливали лифты в прошлом и позапрошлом годах, нареканий к ним не было. Специалисты фирмы хорошо себя зарекомендовали».

Подрядчик был определен в ходе конкурсных процедур, которые проводит Фонд капитального ремонта. Его специалисты составляют техническое задание, где указывают все характеристики лифтов. А компании, участвующие в аукционе, предлагают свое оборудование, которое должно быть сертифицированным и иметь полный пакет документов, включая паспорта безопасности.

В домах, где на подъезд приходится один лифт, работы постараются ускорить. «Замена лифтового оборудования — очень серьезный процесс. Соответственно, подрядчикам дается на это стандартный срок в 30 дней, но мы просим, чтобы они заменили оборудование хотя бы за 20 дней — в том случае, если лифт в подъезде один», — отметила Оксана Пидгирская.

Еще шесть лифтов планируют заменить в рамках режима чрезвычайной ситуации локального характера, объявленной в городском округе Дзержинский постановлением от 29 сентября 2019 года. Старое лифтовое оборудование заменят на новое в шестом подъезде дома № 18 по улице Угрешской (грузовой и грузопассажирский) и на Угрешской, дом № 14, где в первом и втором подъездах заменят и грузовой, и пассажирский лифты. Сейчас Фонд капитального ремонта Московской области проводит аукционные процедуры по этим работам.

Всего до конца года планируется выполнить капремонт 400 лифтов в 150 многоквартирных домах Московской области.