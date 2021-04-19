Свыше 1,7 тыс. га земель обработают от борщевика в Волоколамске в этом году

В Подмосковье 1 мая стартует сезон борьбы с борщевиком. В этом году в Волоколамском городском округе планируют обработать от сорняка более 1,7 тысячи гектаров земли. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский заявил, что работы по борьбе с сорняком будут проводить сотрудники ведомства вместе с представителями штабов по истреблению борщевика администраций округов. В Волоколамске уже провели осмотр участков, на которых растет борщевик.

«В 2021 году в этом муниципалитете планируется обработать 1725 гектаров земли», — уточнил Сергей Воскресенский.

Для подрядчиков провели инструктаж по работе в мобильном приложении, которое используют все организации и муниципальные бюджетные учреждения. С помощью онлайн-сервиса контролируются работы на всех этапах.

Всего мероприятия по борьбе с сорняком в Подмосковье проведут в 52 городских округах на общей площади около 16 тысяч гектаров земельных участков.