Больше новоселов. 17 домов ввели в эксплуатацию в Подмосковье с начала года

С начала января 2020 года в Подмосковье ввели в эксплуатацию 17 жилых домов на 2901 квартиру. Об этом сообщила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

В Московской области с начала года ввели в эксплуатацию 17 жилых домов. Жители региона могут занять почти три тысячи квартир. Также сдали и 22 нежилых объекта. 16-и из них уже выдали разрешения на строительство.

Среди введенных нежилых объектов торговый центр в Павловском Посаде на Володарской улице, многоуровневный паркинг в городском округе Мытищи на улице Академика Каргина, многофункциональный центр в Красногорске в деревне Путилково, магазин в Наро-Фоминске на улице Маршала Жукова и автозаправка в Долгопрудном в деревне Павельцево.

В скором времени начнется строительство школы на 400 мест и производственного цеха в Ногинске, производственного завода в Кашире, магазина и административного помещения в Химках в районе аэропорта Шереметьево, а также производственного цеха в Пушкинском г. о. в деревне Ашукино, центра оказания бытовых услуг в Шатуре и двух объектов торговли в Зарайске и в деревне Ушаково Лотошинского г. о. Соответствующие документы уже выданы.

Новые дома введены в Павло-Слободском поселении. Там готово семь жилых домов на 318 квартир. Два дома на 16 квартир ввели в Обушковском поселении городского округа Истра, дом на 162 квартиры в Клину, два дома на 540 квартир в микрорайоне Центр-2 и два дома на 16 квартир на улице Приозерная в Балашихе. Кроме этого, введены в эксплуатацию дом на 1093 квартиры в Мытищах и дом на 452 квартиры в деревне Погорелки, а также дом на 304 квартиры в Химках.