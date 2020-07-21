Еще 17 домов для переселенцев из аварийного жилья построят в Подмосковье до конца года
Новые дома строят в девяти округах. Новые квартиры получат собственники 559 аварийных помещений.
«Новостройки для переселенцев возводятся в Дмитровском, Сергиево-Посадском, Орехово-Зуевском, Коломенском, Пушкинском округах, а также Подольске, Шатуре, Егорьевске и Павловском Посаде. Комфортабельное жилье в них получат 1425 человек. Всего будет расселено 559 аварийных помещений площадью почти 25 тысяч квадратных метров», — пояснил Локтев.
Министр добавил, что в Волоколамском и Сергиево-Посадском округах для переселенцев купят 185 квартир в уже построенных домах. Это позволит переселить еще 514 человек. При этом площадь расселенного жилого фонда составит 6,9 тысячи квадратных метров.
Всего за год в регионе переселят боле 2,7 тысячи жителей из 1105 аварийных помещений.
Переселение проходит в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».