Еще 17 домов для переселенцев из аварийного жилья построят в Подмосковье до конца года

До конца года в Подмосковье построят еще 17 домов с квартирами для переселенцев из аварийного жилья. Переехать уже в этом году смогут 1425 человек из девяти муниципалитетов региона. Об этом рассказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Новые дома строят в девяти округах. Новые квартиры получат собственники 559 аварийных помещений.

«Новостройки для переселенцев возводятся в Дмитровском, Сергиево-Посадском, Орехово-Зуевском, Коломенском, Пушкинском округах, а также Подольске, Шатуре, Егорьевске и Павловском Посаде. Комфортабельное жилье в них получат 1425 человек. Всего будет расселено 559 аварийных помещений площадью почти 25 тысяч квадратных метров», — пояснил Локтев.

Министр добавил, что в Волоколамском и Сергиево-Посадском округах для переселенцев купят 185 квартир в уже построенных домах. Это позволит переселить еще 514 человек. При этом площадь расселенного жилого фонда составит 6,9 тысячи квадратных метров.

Всего за год в регионе переселят боле 2,7 тысячи жителей из 1105 аварийных помещений.

Переселение проходит в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».