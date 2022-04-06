06 апреля 2022, 10:52
Еще 155 ж/д переездов отремонтируют в Москве и Подмосковье за год
Ремонт 155 железнодорожных переездов запланировали в Москве и Подмосковье до конца года. Больше всего работ пройдет в Одинцове, Шатуре, Ногинске и Ступине.
На проезжих частях заменят асфальтовое покрытие. Обновят его на участках, находящихся в зоне обслуживания РЖД.
Так, переезды капитально отремонтируют в Электроуглях и Воскресенске. Это ускорит проезд для водителей и сделает его более комфортным.
На переездах заменят светофоры, шлагбаумы, ограждения, знаки и сигнальные столбики. Ремонт пройдет, например, и в Броницах, Луховицах, Голицыно.
В общей сложности на московской железной дороге до конца года отремонтируют свыше 400 переездов, восемь из которых преобразятся капитально.