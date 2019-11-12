Любимая работа рядом с домом. 150 врачей скорой помощи купили жилье благодаря соципотеке в Подмосковье

В Московской области 152 врача и фельдшера скорой помощи приобрели квартиры благодаря социальной ипотеке за три года. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Подмосковья.

Программа «Социальная ипотека» работает в регионе с 2016 года. За это время свидетельства на получение жилищной субсидии получили 900 медиков. Кроме того, таким образом квартиры приобрели 133 фельдшера и 19 врачей скорой помощи.

«Для нас важно не только привлекать для работы в Подмосковье новые высокопрофессиональные медицинские кадры, но и поддерживать тех, кто уже трудится в нашей системе здравоохранения. Обе эти задачи решает „Социальная ипотека“, помогающая обеспечивать медицинских работников жильем», — рассказала исполняющая обязанности министра здравоохранения Подмосковья Екатерина Огнева.

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По программе «Социальная ипотека» государство оплачивает первоначальный взнос и полную стоимость жилья по ипотеке. Обладателю субсидии остается только вносить проценты по кредиту. В следующем году программа будет продолжена.