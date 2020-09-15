Интерактивной картой газификации Подмосковья воспользовались свыше 150 тысяч человек с начала года
Интерактивную карту можно посмотреть и с компьютера, и с мобильных устройств. На ней есть информация об объектах программы газификации в любом округе Подмосковья. Также на карте указаны сроки сдачи объектов, этапы строительства сетей.
Карту газификации запустили в декабре 2014 года по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Информацию постоянно обновляют: жители могут оперативно получить информацию о включении своего населенного пункта в программу или изменениях сроков сдачи.
На интерактивную карту нанесены все объекты, которые построили с 2005 года. Любой желающий может узнать, есть ли его населенный пункт в программе. Для этого нужно ввести в строку поиска его название.
«Программа газификации — одно из ключевых направлений деятельности Мособлгаза. Программа живая: она меняется в соответствии с развитием региона и потребностями населения. И мы каждый день подстраиваемся под эти изменения, улучшая и дорабатывая сервисы, чтобы сделать процесс получения услуг предприятия максимально удобным для абонентов», — отметил генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.