Более 150 рабочих мест создадут в особой экономической зоне «Дубна». Там начнут работать еще пять фирм

Пять новых инвесторов начнут работать в подмосковной особой экономической зоне «Дубна». Эти компании уже получили одобрение в экспертном совете Подмосковья. Они планируют создать свыше 150 рабочих мест. Общий объем инвестиций составит 2,7 миллиарда рублей.

Две фирмы планируют построить предприятия, а три инвестора — арендовать готовые помещения. Об этом рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Екатерина Зиновьева.

Несмотря на сложный экономический период, связанный с распространением коронавируса, ОЭЗ сохраняет свой высокой инвестиционный потенциал Екатерина Зиновьева.

По словам министра, этому способствуют удобное расположение, готовая инфраструктура, налоговые преференции. В результате появляется большой интерес среди потенциальных резидентов.

Подробности об условиях создания предприятий на территории ОЭЗ можно найти на инвестиционном портале invest.mosreg.ru.