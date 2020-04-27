Более 1,5 тысячи продуктовых наборов соберут для подмосковных медиков, заболевших СОVID-19

Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, а также сельхозпроизводители Московской области подготовили для врачей на самоизоляции продукты. Всего сейчас собрали 1,5 тысячи наборов, их развезут волонтеры.

«Сегодня весь медицинский персонал рискует своим здоровьем и отдает все силы на передовой борьбы с коронавирусной угрозой. Мы все поддерживаем их как можем. По поручению губернатора формируются продуктовые наборы специально для медработников, которые больны COVID-19 и находятся дома на самоизоляции. В течение недели будет подготовлено более 1,5 тыс. коробок», — уточнил Андрей Разин.

Наборы состоят из 20 наименований продуктов. В коробку входят свежие овощи — помидоры, огурцы и картофель, копченая колбаса, мука, растительное масло, сгущенное молоко, мясные и рыбные консервы, макароны, крупы, сладости, сок, сахар и другое.

«Сегодня мы подготовили более 100 наборов, которые уже передали в Богородский, Зарайский, Одинцовский, Озерский и Талдомский городские округа. Раздавать наборы будут волонтеры в каждом муниципалитете», — добавил министр.

На Мытищинской ярмарке формируют наборы. Оттуда их забирают машины из округов и по заявкам доставляют врачам.

«Искренние слова благодарности всем нашим производителям, в частности компании „Черкизово“, „Дмитровские овощи“, агрохолдингу „Агро-Инвест“ и многим другим, за то, что предоставили свою продукцию и поддержали эту благотворительную акцию», — заключил Андрей Разин.