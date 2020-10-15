Более 1,5 тысячи километров дорог отремонтировали в Подмосковье с начала года

С начала года в Московской области отремонтировали 1,5 тысячи километров дорог. А до конца года в регионе достроят восемь объектов дорожной инфраструктуры. Работы проводятся в рамках национального проекта. Об этом рассказала пресс-служба Мособлдумы.

В Подмосковье реализуется национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В этом году для этого выделили 28,1 миллиарда рублей. Об этом рассказала министр экономики и финансов Московской области Наталия Масленкина.

С начала года в регионе уже отремонтировали 1,5 тысячи километров дорог, установили 369 светофоров и запустили рабочее движение на путепроводе в Дедовске.

До конца года в Подмосковье планируют ввести в эксплуатацию восемь объектов дорожной инфраструктуры. Так, завершатся работы на транспортной развязке на пересечении автомобильных дорог Марусино — Зенино — Некрасовка и Зенино — Павлино в Люберцах.

Достроят подъезд к объектам по обращению с отходами в Клину, Сергиевом Посаде, Серебряных Прудах, Рузе, Егорьевске и путепровод через железную дорогу на пятом километре дороги Балашиха — Салтыковка в Балашихе.

Также завершится строительство мостового перехода через реку Пехорку в Люберцах.