Почти 1,5 тысячи единиц спецтехники вышли на дороги Подмосковья после снегопада

Для уборки снега с муниципальных и региональных дорог Подмосковья выделили более 1,4 тысячи единиц техники. Свыше двух тысяч дорожных рабочих занимаются устранением последствий снегопада. Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

На дорожных сетях Подмосковья обеспечивают безопасное и бесперебойное транспортное сообщение. Для этого дороги очищают от снега и обрабатывают противогололедными материалами. Также рабочие убирают снег с посадочных площадок и тротуаров.

Если будет нужно, дорожные службы задействуют дополнительную дорожную технику.

В субботу, 11 января, в Подмосковье объявили «желтый» уровень погодной опасности. В ночь на воскресенье местами по области ожидается до -5 градусов, в отдельных районах Подмосковья снег будет идти до воскресенья.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области призывает автомобилистов быть аккуратными на дорогах. Пешеходам тоже необходимо быть внимательными на дорогах, переходить проезжую часть только по пешеходным переходам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил коммунальным службам региона активнее заниматься уборкой снега.