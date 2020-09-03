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    03 сентября 2020, 19:59

    Более 1,5 тысячи человек одновременно написали «Диктант Победы» в Красногорске. Это рекорд

    Алена Собкалова

    В подмосковном Красногорске 1583 человека одновременно написали «Диктант Победы». Такой результат попал в Книгу рекордов России.
    Более 1,5 тысячи человек одновременно написали «Диктант Победы» в Красногорске. Это рекорд

    «Уже во время подготовки мы увидели, что интерес к диктанту в этом году беспрецедентный. Захотелось это наглядно продемонстрировать, что и было сделано», — отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

    Он добавил, что воплотить идею удалось на одной из самых крупных современных выставочных площадок мира — «Крокус Экспо».

    Представитель Книги рекордов России Юлия Пронина заявила, что такой рекорд поставили впервые. При подсчете учитывали каждого участника.

    А в Звездном Городке к акции присоединились космонавты. Центральной площадкой для написания «Диктанта Победы» в округе стал Дом космонавтов.

    Всего для жителей Подмосковья было открыто более 1000 площадок. Результаты диктанта будут готовы 30 сентября.

    Основными площадками для исторической акции в Подмосковье стали школы. В «Диктанте Победы» на этот раз сделали 25 вопросов. В прошлом году их было 20. Пять дополнительных посвятили Подмосковью.

    Новости SMI.FM