Фонд капремонта Подмосковья отработал 15 тысяч обращений с начала года

«С начала 2020 года специалисты Фонда капитального ремонта Московской области обработали три тысячи письменных и 12 тысяч телефонных обращений от жителей региона», — говорится в пресс-релизе ведомства.

Также указано, что только за прошедший месяц дистанционной работы с помощью электронных сервисов было обработано более двух с половиной тысяч обращений.

По словам министра ЖКХ области Антона Велиховского, чаще всего жители обращаются по вопросу введенного трехмесячного моратория на оплату взносов на капремонт, отмены взимания штрафов за просрочку платежей и сроков проведения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье материальную помощь за соблюдение режима самоизоляции получили уже более миллиона жителей. Это пенсионеры и люди с хроническими заболеваниями.