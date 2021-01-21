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    21 января 2021, 16:56

    Свыше 15 тысяч гектаров муниципальных земель Подмосковья обработают от борщевика в этом году

    Алена Собкалова, Юлия Уткина

    В Московской области в этом году планируют обработать от борщевика более 15 тысяч гектаров муниципальных земель. Об этом рассказал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.
    Свыше 15 тысяч гектаров муниципальных земель Подмосковья обработают от борщевика в этом году

    Министр уточнил, что общая площадь обработки составит 15 тысяч гектаров, 11 тысяч из них — муниципальная собственность.

    «Работы по борьбе с ядовитым сорняком в Подмосковье продолжатся в текущем году. Планируется ликвидация борщевика на 11 тысячах земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и собственности области. Совокупно планируемая площадь обработки пораженных борщевиком территорий составит 15 тысяч гектаров», — заявил Сергей Воскресенский.

    Участки будут обрабатывать три раза. По словам министра, повторение процедуры способствует сокращению площади распространения сорняка в дальнейшем.

    «В настоящий момент проводятся закупочные мероприятия и заключения муниципальных контрактов с подрядными организациями, утверждаются задания для муниципальных бюджетных учреждений в целях обработки площадей химическими средствами, механическим и агротехническим способами», — подчеркнул Воскресенский.

    Подрядчики будут фиксировать состояние участков до обработки, во время и после обработки. Фотофиксация производится с геопривязкой к координатам местности. Все отчеты заносятся в мобильное приложение «Проверки Подмосковья».

    «Всего по Подмосковью будет работать более 22 муниципальных бюджетных учреждений. Кроме этого заключены контракты с шестью подрядными организациями в городских округах Клин, Талдом, Мытищи, Серебряные Пруды, Чехов, Раменский», — уточнил Воскресенский.

    Кроме этого, ведомство будет контролировать состояние частных земель. Собственники должны сами обрабатывать участки от сорняка.