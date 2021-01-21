Свыше 15 тысяч гектаров муниципальных земель Подмосковья обработают от борщевика в этом году

В Московской области в этом году планируют обработать от борщевика более 15 тысяч гектаров муниципальных земель. Об этом рассказал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

Министр уточнил, что общая площадь обработки составит 15 тысяч гектаров, 11 тысяч из них — муниципальная собственность.

«Работы по борьбе с ядовитым сорняком в Подмосковье продолжатся в текущем году. Планируется ликвидация борщевика на 11 тысячах земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и собственности области. Совокупно планируемая площадь обработки пораженных борщевиком территорий составит 15 тысяч гектаров», — заявил Сергей Воскресенский.

Участки будут обрабатывать три раза. По словам министра, повторение процедуры способствует сокращению площади распространения сорняка в дальнейшем.

«В настоящий момент проводятся закупочные мероприятия и заключения муниципальных контрактов с подрядными организациями, утверждаются задания для муниципальных бюджетных учреждений в целях обработки площадей химическими средствами, механическим и агротехническим способами», — подчеркнул Воскресенский.

Подрядчики будут фиксировать состояние участков до обработки, во время и после обработки. Фотофиксация производится с геопривязкой к координатам местности. Все отчеты заносятся в мобильное приложение «Проверки Подмосковья».

«Всего по Подмосковью будет работать более 22 муниципальных бюджетных учреждений. Кроме этого заключены контракты с шестью подрядными организациями в городских округах Клин, Талдом, Мытищи, Серебряные Пруды, Чехов, Раменский», — уточнил Воскресенский.

Кроме этого, ведомство будет контролировать состояние частных земель. Собственники должны сами обрабатывать участки от сорняка.