Подмосковье 17 апреля 2023, 16:28 Школьники из Подмосковья получили 15 дипломов на Всероссийской олимпиаде по физкультуре ОЦ "Взлёт"

Читать 360tv в

Свыше 10 школьников из Подмосковья получили награды на Всероссийской олимпиаде по физкультуре. Двое из них стали победителями, еще 13 — призерами.

Свыше 10 школьников из Подмосковья получили награды на Всероссийской олимпиаде по физкультуре. Двое из них стали победителями, еще 13 — призерами.

Реклама

Как рассказали в Минобразования Подмосковья, победителями стали школьницы из лицеев Орехово-Зуева и Химок. Призеры — ученики школ Электростали, Дмитрова, Раменского, Люберец, Коломны, Долгопрудного, Балашихи, Ступина и Протвина.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о строительстве школ и детских садов в Подмосковье. В стадии работ и капитального ремонта находятся свыше 170 объектов образования.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».