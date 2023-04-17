17 апреля 2023, 16:28
Школьники из Подмосковья получили 15 дипломов на Всероссийской олимпиаде по физкультуре
Свыше 10 школьников из Подмосковья получили награды на Всероссийской олимпиаде по физкультуре. Двое из них стали победителями, еще 13 — призерами.
Свыше 10 школьников из Подмосковья получили награды на Всероссийской олимпиаде по физкультуре. Двое из них стали победителями, еще 13 — призерами.
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Как рассказали в Минобразования Подмосковья, победителями стали школьницы из лицеев Орехово-Зуева и Химок. Призеры — ученики школ Электростали, Дмитрова, Раменского, Люберец, Коломны, Долгопрудного, Балашихи, Ступина и Протвина.
Ранее Андрей Воробьев рассказал о строительстве школ и детских садов в Подмосковье. В стадии работ и капитального ремонта находятся свыше 170 объектов образования.
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