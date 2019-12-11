Изменить ночной облик городов. 15 подмосковных объектов получили художественную подсветку в 2019 году

Архитектурно-художественная подсветка появилась в 2019 году на 15 подмосковных объектах. Об этом сообщила пресс-служба Министерства благоустройства Московской области.

Как сообщил министр благоустройства региона Михаил Хайкин, работы по архитектурно-художественной подсветке выполнены в рамках реализации проекта «Светлый город».

Михаил Хайкин уточнил, что в Егорьевске архитектурно-художественная подсветка появилась на зданиях администрации округа и гимназии № 10, а также строительной композиции «Добрый ангел мира», расположенной на улице Гагарина.

Архитектурное освещение появилось на территории Ленино-Снегиревского военно-исторического музея в Истре.

Завершены работы по архитектурно-художественной подсветке Сергиево-Посадского государственного историко-художественного музея-заповедника и многоквартирного дома № 156/1 на проспекте Красной Армии в Сергиевом Посаде.

В Электростали архитектурно-художественная подсветка украсила здание центральной библиотеки имени Паустовского и многоквартирные дома по проспекту Ленина — №№ 36, 39, 42, 43 и 45.

Художественная подсветка появилась также в Серпухове у здания дома культуры «Россия», кроме того, архитектурно освещен многоквартирный дом № 241 по улице Ворошилова.

Также в Серпухове художественное освещение теперь есть у памятника архитектуры — здания Городской думы у железнодорожного вокзала.

«Архитектурно-художественная подсветка зданий не только меняет ночной облик города, но также позволяет сооружениям приобретать собственный стиль и индивидуальность», — отметил глава Министерства благоустройства Московской области Михаил Хайкин.