Красивые и плавные. 15 лифтов заменят в 2019 году в Егорьевске

В жилых домах городского округа Егорьевск ведется замена лифтового оборудования. Современными подъемниками оборудуют шесть многоквартирных домов. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципального образования.

Новые комфортные лифтовые кабины покрыты антивандальным покрытием, оснащены энергосберегающими светильниками и умными датчиками, отвечающими за безопасность.

Вот уже месяц Евгений Сапрохин каждый день встает на старт пешего марафона, финиш которого — квартира на девятом этаже. Трудности эти у жителей многоквартирного в 6-м микрорайоне Егорьевска — временные. Впервые за 25 лет в многоэтажке идет работа по замене лифтового оборудования. Специалисты уже демонтировали старые кабины, а их место заняли современные подъемники, отвечающие всем требованиям безопасности.

Местный житель Евгений Сапрохин согласен, что лифт уже требовал ремонта. «25 лет — лифт уже старенький был. Эстетически, конечно, уже надо было менять его. Ходить не сложно, даже полезно, не обременяет! Зато знаешь, что к Новому году будет хороший лифт. И подарок к новому году хороший!» — сказал Евгений Сапрохин.

Источник фото: администрация городского округа Егорьевск

Замена лифтов — это часть программы капитального ремонта многоквартирных домов. Кабина и все необходимое для ее работы оборудование сделано в подмосковном Лыткарине, так что у эксплуатирующей организации проблем с поставками запчастей не будет. Впрочем, как заверяют изготовители, лифты надежные, и дают гарантию на 5 лет.

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Выглядят кабины красиво. И вряд ли хулиганам удастся испортить их внешний вид — стены и кнопки выполнены из специального антивандального материала. Что касается безопасности, то за детей родителям переживать не стоит: умные датчики не дадут закрыться дверям, если в проеме лифта стоит ребенок.

О новом лифте рассказал заместитель начальника отдела лифтового оборудования ГБУ МО «Управление технического надзора» Дмитрий Мещеряков: «Новый лифт, в отличие от старого, комплектуется частотным преобразователем, что позволяет достичь плавность хода и экономичности. С данным устройством жильцы смогут сэкономить на электроэнергии до 40%».

Источник фото: администрация городского округа Егорьевск

Комфортно себя в новых лифтах почувствуют и люди с ограниченными возможностями здоровья. Кабины оборудованы поручнем, а цифры на кнопках продублированы шрифтом Брайля.

В городском округе Егорьевск в этом году будут заменены 15 лифтов в шести многоэтажках. В доме № 2 6-го микрорайона жители оценят преимущество нового подъемника уже в конце декабря. Впрочем, на этом преображения в доме не закончатся, ведь в 2020 году там запланирован ремонт подъездов.

Как пояснил начальник управления ЖКХ администрации Егорьевска Элгуджа Кикалишвили, ремонт будет производиться по программе «Мой подъезд». «Так жители получат полностью завершенный красивый чистый комфортный подъезд с новым лифтом», — подчеркнул Элгуджа Кикалишвили.

Источник фото: администрация городского округа Егорьевск

Сейчас в Московской области уже завершены работы по замене лифтового оборудования в 25 многоквартирных домах. До конца года планируется выполнить капремонт 400 подъемников. В городском округе Егорьевск в рамках программы капитального ремонта — кроме замены лифтов — проводились работы по ремонту кровли, фасадов и отмостки домов.