Стало уютнее. 15 дворов комплексно благоустроили в Ленинском округе

В Ленинском городском округе по губернаторской программе комплексно благоустроили 15 дворовых территорий. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Глава Ленинского городского округа Валерий Венцаль подчеркнул, что в муниципальном образовании делается все для того, чтобы дворы стали уютными и комфортными.

«С радостью сообщаю, что мы завершили комплексное благоустройство дворовых территорий — запланированная программа выполнена на 100%. Хочу особо отметить, что, проводя эту работу, мы всегда обязательно учитываем мнение жителей. И мне приятно, что в этом году мы улучшили жизнь почти десяти тысяч человек», — сделал особый акцент Валерий Венцаль.

Глава Ленинского округа добавил, что перечень территорий для благоустройства на 2020 год уже сформирован, и в него вошли также 15 дворов. По словам Валерия Венцаля, дома, которые пока не включены в программу благоустройства, обязательно войдут в нее в ближайшем будущем.

Источник фото: администрация Ленинского городского округа

Жители Видного положительно оценивают проделанную работу. Анастасия Кравченко заметила, что дворы в городе стали уютнее: «На улице Новой, где я живу, положили новый асфальт, благоустроили придомовую территорию. Ощутимо заметен контраст между тем, как выглядела улица раньше — и сейчас». Анастасию Кравченко также радует, что стали появляться новые скверы и современные площадки. «Очень жду окончания работ возле кинотеатра „Искра“. Представляю, как классно буду проводить время на памп-треке, фотографироваться у новых фонтанов и гулять с друзьями у пруда. Благоустройство заметно преобразило город, так сказать, вывело его на топ-уровень», — сказала жительница Видного.

А для Тамары Бобиной большую роль играют придомовые территории: «На мой взгляд, очень важно, как выглядят придомовые территории — от их состояния зависят наше настроение, комфорт. Многое зависит и от нас самих. Как пример — состояние территории у дома № 11 по Жуковскому проезду. Здесь столько палисадников, газонов, устроенных жильцами, — один краше другого. Во дворе увидишь и элементы декоративно-прикладного творчества жильцов. Молодцы! А какая многофункциональная и в то же время компактная детская площадка построена здесь недавно — загляденье!» — поделилась Тамара Бобина.

Источник фото: администрация Ленинского городского округа

Места, где будут проведены работы по благоустройству, выбирают сами жители, голосуя на портале «Добродел». Также учитываются обращения, поступившие в администрацию района. Перед началом работ обязательно проводятся встречи с жителями по обсуждению проекта работ.

Министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин сообщил, что Подмосковье завершает работы по комплексному благоустройству дворовых территорий — из 1360 дворов благоустроены 1267.

«По поручению губернатора Московской области мы ежегодно благоустраиваем не менее 10% дворовых территорий Московской области», — напомнил Михаил Хайкин. С 2015 по 2018 годы в Подмосковье благоустроен 6201 двор, что составляет 48% от их общего числа.