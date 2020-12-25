Более 145 тысяч услуг по оформлению земли оказали жителям Подмосковья онлайн с начала года

В Подмосковье продолжается цифровизация экономики. С начала года жителям предоставили более 145 услуг по оформлению земель в электронном виде. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства имущественных отношений Московской области.

Сейчас в Подмосковье можно оформить более 30 услуг по земельно-имущественным вопросам в электронном виде. Запросы нужно оставлять на портале госуслуг. С начала года жители региона оставили более 145 заявок на получение услуг. Об этом рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

на итоговом совещании с органами местного самоуправления Подмосковья под руководством заместителя Председателя Правительства —министра экологии и природопользования Московской области Андрея Разина.

Заместитель председателя правительства региона Андрей Разин отметил, что цифровизация государственных услуг по имуществу и земле играет ключевую роль, потому что благодаря ей жители могут быстрее получить услуги и не бегать по инстанциям.

«Земельно-имущественные услуги являются одними из главных для любого человека, поскольку от качественного оформления имущественных активов зависит благосостояние человека. В 2020 году, несмотря на пандемию, предоставление земельно-имущественных услуг проходило в плановом режиме, а во время самоизоляции было замечено увеличение количества заявок по оформлению недвижимости», — рассказал Андрей Разин.

Адигамова уточнила, что в этом году на региональном портале госуслуг появились три новые, а еще четыре услуги обновили — сократили сроки и количество необходимых документов.