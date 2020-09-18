Современный хлебозавод построили в Подольске. Там смогут работать 1,4 тысячи человек

В Подольске завершили строительство завода по производству хлебобулочных и кондитерских изделий. Здание уже получило разрешение на ввод в эксплуатацию. После запуска там будут работать почти 1,4 тысячи человек. Об этом рассказала пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Завод строила компания «Коломенское поле». Объект находится в индустриальном парке «Коледино».

Предприятие станет одним из крупнейших в индустриальном парке. Его площадь составляет более 47 тысяч квадратных метров. На заводе создадут почти 1,4 тысячи рабочих мест.

«„Коледино“ — востребованная промышленная площадка Московской области. Общий объем инвестиций, привлеченных индустриальным парком, превышает 17 миллиардов рублей. Резиденты, разместившиеся в индустриальном парке, создали более 3680 рабочих мест для жителей Подмосковья. На сегодняшний день парк заполнен на 75%», — уточнила министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.