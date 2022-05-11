Воробьев: дополнительные 14 тысяч рабочих мест создадут в Подмосковье

В новых экономических условиях, когда Россия оказалась под санкционным давлением, одной из приоритетных задач является сохранение рабочих мест. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы все прекрасно видим, в каких условиях оказалась Россия, под каким давлением. В связи с этим мы разработали и приняли план новой экономики Подмосковья. Он состоит из семи основных магистралей, пунктов. Все они сказываются и на жизни каждой семьи, и на самочувствии каждого муниципалитета, и на возможностях, которые от этого имеют региональный и муниципальный бюджеты», — отметил глава региона на заседании с правительством.

Занятость населения — принципиальный момент. Губернатор Подмосковья подчеркнул, что в регионе нужно приложить все усилия, чтобы люди не остались без работы.

Мы должны сделать все, чтобы у нас каждая семья имела работу Андрей Воробьев губернатор Московской области.

Ранее в Московской области уже приняли ряд мер для того, чтобы поддержать сотрудников компаний, которые ушли в вынужденный простой. В частности, в Подмосковье организуют ярмарки вакансий. Сотрудникам Шереметьево предложили рабочие места в «Мострансавто».

Губернатор напомнил, что в регионе был принят план «Новая экономика Подмосковья», который в первую очередь ориентировал на импортозамещение.

«У нас 120 проектов импортозамещения. У нас льготная выдача, за один рубль, выдача земли под такие проекты. Что важно — инвестиции составят 104 миллиарда рублей и позволят создать дополнительно 14 тысяч рабочих мест», — заключил глава Московской области.