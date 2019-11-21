Подмосковье преображается. 14 парков благоустроили в регионе в этом году

В Подмосковье за год благоустроили 14 парков культуры и отдыха. Об этом сообщил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Источник фото: пресс-служба Министерства благоустройства Московской области

Помимо этого, в 2019 году создали две уникальные парковые территории — это усадебный парк «Кривякино» в Воскресенске и парк Малевича в Одинцово.

Все парки, которые благоустроили в этом году:

«Скитские Пруды» Сергиево-Посадский г. о.;

«Ивановские Пруды» Красногорск г. о.;

«Фабричный Пруд» Реутов г. о.;

Высоковский городской парк Клин г. о.;

«200 лет Егорьевску» Егорьевск г. о.;

«Серебряный» Серебряные Пруды г. о.;

«Солнечный Берег» Талдомский г. о.;

Центральный парк Кашира г. о.;

КДЦ Костино Королев г. о.;

«Мечта» Наро-Фоминский г. о.;

Парк имени Гагарина Шатура г. о.;

Центральный парк г. Ногинск Богородский г. о.;

«Заречный» Балашиха г. о.;

«Никольско–Архангельский» Балашиха г. о.

«С 2019 года мы поменяли поход к благоустройству парков. Для получения субсидии из областного бюджета на благоустройство парка обязательным критерием становится разработка концепции развития всей территории парка, согласование ее с министерством благоустройства и обсуждение с жителями», — уточнил Михаил Хайкин.

Источник фото: пресс-служба Министерства благоустройства Московской области

Все парки Подмосковья благоустраивают по единому парковому стандарту. В этом году Министерство благоустройства разработало и внесло в него изменения. Новый парковый стандарт даст рекомендации к общему облику парков, к элементам благоустройства в парках.

При благоустройстве существующие парки приведут в порядок, установят там входные группы, дорожно-тропиночные сети, установят детские игровые площадки, проведут озеленение, поставят ограждения, урны, лавочки, системы наружного видеонаблюдения, организуют доступную среду, навигацию, освещение и много другое.

После обновления парки перейдут в новый статус в рейтинговании. Повысится уровень соответствия национальному парковому стандарту.

«Благоустройство парков и создание новых рекреационных зон не только поможет развитию городов, но и даст импульс малому и среднему бизнесу», — отметил Михаил Хайкин.

По словам министра, количество парков в Подмосковье за последние шесть лет выросло в четыре раза с 25 до 100.