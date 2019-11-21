  • Подмосковье преображается. 14 парков благоустроили в регионе в этом году

    21 ноября 2019, 10:26

    Алена Собкалова, Екатерина Филимонова

    В Подмосковье за год благоустроили 14 парков культуры и отдыха. Об этом сообщил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.
    Подмосковье преображается. 14 парков благоустроили в регионе в этом году | Изображение 1
    Источник фото: пресс-служба Министерства благоустройства Московской области

    Помимо этого, в 2019 году создали две уникальные парковые территории — это усадебный парк «Кривякино» в Воскресенске и парк Малевича в Одинцово.

    Все парки, которые благоустроили в этом году:

    «Скитские Пруды» Сергиево-Посадский г. о.;

    «Ивановские Пруды» Красногорск г. о.;

    «Фабричный Пруд» Реутов г. о.;

    Высоковский городской парк Клин г. о.;

    «200 лет Егорьевску» Егорьевск г. о.;

    «Серебряный» Серебряные Пруды г. о.;

    «Солнечный Берег» Талдомский г. о.;

    Центральный парк Кашира г. о.;

    КДЦ Костино Королев г. о.;

    «Мечта» Наро-Фоминский г. о.;

    Парк имени Гагарина Шатура г. о.;

    Центральный парк г. Ногинск Богородский г. о.;

    «Заречный» Балашиха г. о.;

    «Никольско–Архангельский» Балашиха г. о.

    «С 2019 года мы поменяли поход к благоустройству парков. Для получения субсидии из областного бюджета на благоустройство парка обязательным критерием становится разработка концепции развития всей территории парка, согласование ее с министерством благоустройства и обсуждение с жителями», — уточнил Михаил Хайкин.

    Подмосковье преображается. 14 парков благоустроили в регионе в этом году | Изображение 2
    Источник фото: пресс-служба Министерства благоустройства Московской области

    Все парки Подмосковья благоустраивают по единому парковому стандарту. В этом году Министерство благоустройства разработало и внесло в него изменения. Новый парковый стандарт даст рекомендации к общему облику парков, к элементам благоустройства в парках.

    При благоустройстве существующие парки приведут в порядок, установят там входные группы, дорожно-тропиночные сети, установят детские игровые площадки, проведут озеленение, поставят ограждения, урны, лавочки, системы наружного видеонаблюдения, организуют доступную среду, навигацию, освещение и много другое.

    После обновления парки перейдут в новый статус в рейтинговании. Повысится уровень соответствия национальному парковому стандарту.

    «Благоустройство парков и создание новых рекреационных зон не только поможет развитию городов, но и даст импульс малому и среднему бизнесу», — отметил Михаил Хайкин.

    По словам министра, количество парков в Подмосковье за последние шесть лет выросло в четыре раза с 25 до 100.