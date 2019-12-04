Новые парковки и игровые площадки. 14 дворов благоустроили в Луховицах в 2019 году

В Луховицах в течение 2019 года провели комплексное благоустройство 14 дворовых территорий. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В Луховицах обновили дворы по улицам Жуковского, Островского, Первомайская, Тимирязева, Мира. Благоустроены дворы в отдаленных от центра населенных пунктах: поселках Сельхозтехника, Астапово, Красная Пойма, селе Ловцы, деревне Врачово.

Ремонт четырех дворовых территорий проводился с предоставлением субсидии Министерства благоустройства Московской области. В рамках благоустройства также отремонтировали асфальтовое покрытие и увеличили число парковочных мест.

Источник фото: администрация городского округа Луховицы

Жительница Луховиц Алена Панкрашкина особенно порадовалась парковке рядом с Центром развития творчества детей и юношества. «Здесь была большая проблема для дорожного движения. В час пик по узкой дороге по улице Мира было сложно даже проехать, не то что встать. Всем мешали автомобили на обочинах, просто коллапс был. Рядом теперь удобная парковка. Приезжаешь в Дом творчества за ребенком, паркуешься без проблем, экономишь время, нервы», — поделилась Алена Панкрашкина.

Другая жительница Луховиц Мария Нестерова назвала любимым местом для прогулок с детьми новую игровую площадку. «Пока еще только строили новую площадку, а детям уже не терпелось попасть на закрытую территорию. А когда ее открывали, это большое событие было, и теперь это наше любимое место для прогулки. Здесь собирается много детей из разных дворов, соседних улиц, но места хватает всем. Замечательная площадка!» — сказала Мария Нестерова.

Источник фото: администрация городского округа Луховицы

Глава городского округа Луховицы Владимир Барсуков сделал акцент на том, что благоустраиваются не только города, но и маленькие деревни, такие как, например, Врачово.

«Будем продолжать нашу работу, чтобы сделать жизнь даже в самых отдаленных уголках нашего городского округа удобной и комфортной. В городе во дворах в этом году тоже расширили проезжую часть и парковки», — отметил Владимир Барсуков.

По словам главы Луховиц, в городе с парковками всегда тяжело, так как машин много. Но Владимир Барсуков акцентировал, что главное — облегчить жизнь луховичан.

Источник фото: администрация городского округа Луховицы

В рамках комплексного благоустройства дворов были отремонтированы внутриквартальные дороги. Ликвидируются все темные уголки, дворов без освещения быть не должно, особо подчеркнул Владимир Барсуков. Для детей устанавливаются новые игровые элементы.

«Новую детскую площадку открыли этой осенью во дворе на Первомайской — Тимирязева возле дома № 16. Это отличный подарок губернатора Московской области нашим детям. Хочу напомнить жителям, чтобы участвовали в голосовании на портале „Добродел“, чтобы дороги и дворы рядом с их домом получали приоритет, были первыми в очереди на благоустройство. Для проведения комплексного благоустройства на 2020 год запланировано 14 дворов», — напомнил глава городского округа Луховицы.

Программа комплексного благоустройства дворов Московской области включает шесть обязательных элементов: детские площадки, парковочные места, элементы освещения, зеленые насаждения, информационные стенды и площадки для сбора мусора.

Пресс-служба Министерства благоустройства Московской области проинформировала, что адресный перечень дворовых территорий, планируемых к благоустройству в 2020 году, уже сформирован. В августе этого года на портале «Добродел» проведено голосование, и жители могли заявить дворы, нуждающиеся в ремонте. Список дворов формировался также по обращениям жителей в органы государственной и муниципальной власти. В итоговый перечень дворовых территорий планируемых к благоустройству в 2020 году вошли более 1,3 тысячи подмосковных дворов.