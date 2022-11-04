Четырнадцать детских площадок благоустроили в Волоколамском округе в этом году | 360°

Подмосковье 04 ноября 2022, 10:16 Четырнадцать детских площадок благоустроили в Волоколамском округе в этом году

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Четырнадцать детских площадок благоустроили в этом году в Волоколамском округе. Каждый комплекс — это безопасные игровые элементы на территории с резиновым покрытием. Жители сами решали, где должны были появиться детские городки.

Одну из детских площадок открыли в Курьяново. Здесь это единственная игровая зона для ребят. Поэтому ее сделали максимально интересной и безопасной — со специальным покрытием, качественными горками и каруселями.

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«Здесь есть спортивная площадка, дом культуры. В общем, это такой центр притяжения, к которому дети привыкли — все лето с нетерпением ждали, когда здесь закончится обустройство», — рассказала заместитель главы Волоколамского городского округа Евгения Могилевская.

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Часть детских площадок в округе, в том числе и в Курьяново, сделали по Губернаторской программе. Все они выполнены в соответствии с высокими стандартами качества. Их можно посещать и летом, и зимой.