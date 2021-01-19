Более 131 тысячи пассажиров перевезли подмосковные автобусы до храмов и купелей в крещенскую ночь
Автобусные маршруты, проходящие рядом с храмами и купелями Московской области, работали в крещенскую ночь до 02:00. За это время ими воспользовались более 131 тысячи пассажиров.
«На маршрутах к местам купаний и к храмам работало 1,7 тысячи автобусов с сокращенным интервалом движения — не более 20 минут», — рассказала первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова.
Она добавила, что самым популярным оказался маршрут «Мострансавто» №361 от Фрязина до метро «Щелковская». Им воспользовались более тысячи пассажиров. Маршрутом №3 от станции Химки воспользовались более 740 пассажиров, а маршрутом №349 от Щелкова-7 до метро «Щелковская» — 520 человек.
Всего на Крещение в этом году в регионе организовали более 200 мест для купаний на открытых водоемах, в прудах и купелях при храмах. Самыми популярными стали водопад Гремячий ключ в Сергиевом Посаде, купель на территории Саввино-Сторожевского монастыря в Звенигороде, прорубь на реке Истре у Новоиерусалимского монастыря в Истре, купель на территории подворья Вознесенской Давидовой пустыни в городском округе Чехов и купель вблизи Троицкого храма в Мытищах.