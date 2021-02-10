Почти 130 обезьян осмотрели ветеринары Подмосковья за 2020 год

Ветеринарные врачи Подмосковья за 2020 год осмотрели 127 обезьян, зарегистрированных в регионе. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Источник фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский отметил, что на прием к ветеринарам региона приводят множество владельцев экзотических животных, среди них — 127 обезьян.

«Данный вид животных содержится не только в домашних условиях, но и в зоопарках, цирках региона. Всего на территории Подмосковья зарегистрировано 127 обезьян. Все они периодически осматриваются врачами. Около 80 из них прошли вакцинацию и диагностические исследования. У трех были выявлены заболевания и вылечены», — уточнил Воскресенский.

Источник фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Приматы могут заболеть почти всеми бактериальными, вирусными и паразитарными заболеваниями, которым подвержены люди, некоторые животные и птицы. Также обезьяны переносят инфекции, которые опасны для человека, поэтому контакт с обезьянами при несоблюдении санитарно-гигиенических правил представляет определенную опасность заражения.

«Во избежание возникновения болезней животных владельцам необходимо предоставлять питомца ветеринарам для проведения плановых вакцинаций и обследований, не приобретать животных без ветеринарных сопроводительных документов, а также карантинировать вновь поступающих животных в течение 30 дней», — подчеркнул Сергей Воскресенский.