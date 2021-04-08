Почти 13 тысяч подмосковных жителей проголосовали на «Доброделе» за ремонт дорог

В Подмосковье продолжается голосование за ремонт дорог в 2022 году. Свой выбор на портале «Добродел» сделали уже почти 13 тысяч человек. Работы проведут в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Об этом рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Почти 13 тысяч жителей уже приняли участие в опросе на «Доброделе» по ремонту дорог в 2022 году. Проголосовать за участок дороги в своем населенном пункте можно до 31 мая.

«На данный момент активно голосуют жители Ступина, Чехова, Егорьевска, Коломны, Раменского, Солнечногорска, Истры и Рузы. Участки дорог, которые наберут максимальное количество голосов, включат в программу ремонта автомобильных дорог в 2022 году», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Голосование за дороги, которые требуют ремонта, проходит в два этапа. Сначала предложения собирают с 1 апреля по 31 мая, а потом с 1 июля по 31 августа. В список включат дороги, которые предложили жители в первом этапе, а также участки, отобранные профильными специалистами. Ремонт сделают на тех участках, которые наберут наибольшее количество голосов.

Для голосования на портале «Добродел» нужно быть зарегистрированным на портале госуслуг. Один человек может оставить голос за один участок. Чтобы предложить участок в ремонт, пользователь должен указать точку на интерактивной карте. Помимо этого, можно приложить фото, оставить комментарий или поддержать других пользователей лайком.

Каждый год почти 25% от программы ремонта дорог формируют после голосования жителей. В 2021 году по просьбам жителей отремонтируют более 240 дорог.

Программу ремонта на этот год можно посмотреть на сайте Министерства транспорта и дорожного инфраструктуры Подмосковья.