13 подъездов отремонтировали в Дзержинском за полгода

В подмосковном Дзержинском за первое полугодие отремонтировали 13 подъездов. Об этом сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Всего в регионе с начала 2021 года обновили 3,2 тысячи подъездов в 60 муниципалитетах. В 17 домах произвели полную замену балконных плит. До конца года плиты заменят в 92 многоквартирных домах.

Замена балконов пройдет в Серпухове (24 дома), Орехово-Зуеве (15), Домодедове (девять), Дмитрове (восемь домов), Подольске (шесть), Шатуре и Люберцах (по пять), Балашихе и Ногинске (по четыре дома), Талдоме и Лобне (по три), Павловском Посаде (два), Котельниках, Электростали, Долгопрудном и Пушкино (по одному).

В стадии ремонта находятся 3,8 тысячи подъездов.

Планы Министерства ЖКХ на текущий год предусматривают обновление около 13 тысяч подъездов в многоквартирных домах.

Программа «Мой подъезд» действует в Подмосковье с 2016 года. С того времени ремонт провели более чем в 83 тысячах подъездов. Решение об участии в программе добровольное, его должны принять собственники жилья.

Программа, как сказано на сайте правительства Московской области, предусматривает полную творческую свободу. Жители выбирают цвета стен, оформление входной группы, форму светильников, материал полов и перил.